Werder Bremen verlängert mit Stürmer Njinmah

Werder Bremens Stürmer Justin Njinmah geht die Saisonvorbereitung an. Das sagt Clemens Fritz über den 22-Jährigen, der vom BVB II zurückkommt.

Der 22-Jährige, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga spielte, soll am Montag mit den Bundesliga-Profis in die Vorbereitung starten.