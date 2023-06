Neuer Klub für Ex-Bayern-Talent: Dajaku geht zu Hajduk Split

Dajaku spielte zunächst in der Jugend des VfB Stuttgart, absolvierte im Dezember 2018 dabei sein erstes Spiel für die Herrenmannschaft in der Bundesliga. Nach seinem Wechsel zum FC Bayern spielte er hauptsächlich in der Drittliga-Mannschaft, kam aber auch zu Bundesliga-Einsätzen.

Dajaku spielte auch bei Union Berlin

2021 wechselte Dajaku zuerst zu Union Berlin, dann per Leihe zum AFC Sunderland. Dem englischen Zweitligisten schloss er sich 2022 dann auch fest an. In Sunderland kam der Stürmer, der von der U17 bis zur U20 deutscher Junioren-Nationalspieler war, auf insgesamt 37 Spiele. Dabei erzielte er vier Tore und vier Vorlagen. In der Rückrunde war er zum FC St. Gallen ausgeliehen.