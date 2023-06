Anzeige

Voss-Tecklenburg: Spielerinnen vor Nominierung "nicht ganz so locker"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zeigt sich vor der Nominierung des WM-Kaders zufrieden mit dem Team. Doch sie macht auch eine gewisse Anspannung bei den Spielerinnen aus.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich nach dem ersten Teil der WM-Vorbereitung zufrieden mit den Fortschritten ihres Teams gezeigt. „Mein Fazit fällt positiv aus. Wir haben hier die besten Bedingungen. Wir haben die Spielerinnen gut herangeführt an das, was in der zweiten Maßnahme kommt“, sagte Voss-Tecklenburg nach der ersten Woche in Herzogenaurach inklusive Länderspiel gegen Vietnam (2:1).

Nach einer kurzen Pause beginnt am Samstag der zweite Teil rund um die Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth. Neben „größerer Belastung, größerer Intensität“ und Arbeit im taktischen Bereich steht auch eine erste Umgewöhnung der Spielerinnen mit Blick auf die Zeitverschiebung bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an.

"Wir werden Essens- und Schlafenszeiten ein bisschen verschieben, damit wir auf das Jetlag-Thema vorbereitet sind. Uns wird nicht langweilig", betonte die Bundestrainerin, die auch noch eine gewisse Anspannung bei ihren Schützlingen ausgemacht hat.

Voss-Tecklenburg will 23er-Kader nach Sambia-Spiel bekanntgeben

"Man merkt: Wir sind in einer Nominierungsphase. Das heißt auch, dass Spielerinnen in bestimmten Situationen nicht ganz so locker sind. Aber das gehört dazu", sagte "MVT", die ihren finalen 23er-Kader für die Titeljagd erst nach dem Sambia-Spiel benennt.