Transfermarkt: Havertz-Panne! Brisantes Video aufgetaucht

Havertz-Transfer bereits durch?

Es ist kein Geheimnis, dass Kai Havertz die Farben wechseln möchte. Der Deal mit dem FC Arsenal steht kurz vor dem Abschluss. Mit dem wohl versehentlich hochgeladenen Video dürfte der Transfer bestätigt sein. „Kai, Willkommen bei Arsenal. Wie fühlt es sich an, sich dem Klub anzuschließen?“, ist eine Stimme in dem Video zu hören. „Ich bin so froh, dass ich Teil eines solch großartigen Vereins bin“, antwortete der 24-Jährige.