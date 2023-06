Transfermarkt: FC Bayern verleiht Talent nach England

Ein Talent des FC Bayern soll sich in England auf höherem Niveau beweisen. Der Klub will die Entwicklung genau verfolgen.

Wie der Deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt gab, wird Liam Morrison für eine Saison zu Wigan Athletic verliehen.

Der Kapitän der schottischen U21-Nationalmannschaft soll in der League One, der dritthöchsten englischen Liga, Spielpraxis sammeln.

Bayern verfolgt Morrisons Entwicklung

„Liam war in der vergangenen Spielzeit bei unseren Amateuren ein großer Stabilisator in der Abwehr. Er ist bereit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen und sich im Profifußball auf höherem Niveau durchzusetzen“, erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer.