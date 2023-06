Ex-Weltmeisterin Van Almsick: "Deutschland braucht Olympia"

Anzeige

Van Almsick wünscht sich Olympia in Deutschland © IMAGO/Peter Hartenfelser/SID/IMAGO/Peter Hartenfelser

SID

Die ehemalige Top-Schwimmerin Franziska van Almsick hat sich erneut für eine Austragung Olympischer Spiele in Deutschland ausgesprochen.

Die ehemalige Top-Schwimmerin Franziska van Almsick hat sich erneut für eine Austragung Olympischer Spiele in Deutschland ausgesprochen. "Deutschland braucht Olympische Spiele", sagte die 45-Jährige dem SID im Rahmen des Kongresses "#neuland", der am Rande des CHIO in Aachen stattfindet, am Mittwoch.

Laut der zweimaligen Weltmeisterin sei die Gesellschaft hierzulande "müde von all den Dingen, die in der Welt im Moment passieren. Ich glaube, dass Deutschland Olympia kann, wir müssen es uns nur zutrauen." Wenn es nach ihr ginge, dann am besten zeitnah. Van Almsick würde gerne "ohne Krückstock daran teilnehmen, das wäre mein Traum".

