Champions League: Trio um Titelverteidiger Bonn dabei

Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn, die MHP Riesen Ludwigsburg und die EWE Baskets Oldenburg treten in der kommenden Saison in der Champions League an. Dazu haben die Basketballer der BG Göttingen die Chance, sich über die Qualifikation (25. September bis 1. Oktober) einen Startplatz für die Gruppenphase zu sichern.

Bonn hatte den Europapokalwettbewerb in der vergangenen Saison als erster Klub aus der Bundesliga gewonnen. Die Gruppenauslosung für 2023/24 findet am 5. Juli in Mies/Schweiz statt. In der Hauptrunde (ab 17. Oktober) wird in acht Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Teams aus 28 Ländern sind dabei, darunter 14 Meister.