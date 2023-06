Kylian Mbappé nach Tod eines 17-Jährigen entsetzt: "Frankreich tut mir leid"

Bei Kylian Mbappé herrscht Erschütterung über das Geschehen in Frankreich © AFP/SID/ALAIN JOCARD

Im Heimatort des Opfers Nanterre und anderen Pariser Vororten kam es aufgrund des Todes des Teenagers zu Zusammenstößen von Anwohnern mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. 24 Polizisten seien verletzt und mindestens 31 Personen vorläufig festgenommen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Aus Polizeiquellen hatte es zunächst geheißen, dass am Dienstag ein Auto in der Nähe des Geschäftsviertels La Defense auf zwei Motorradpolizisten zugefahren sei. In einem im Internet verbreiteten Video, das von AFP auf seine Echtheit überprüft wurde, war hingegen zu sehen, wie zwei Polizisten das Fahrzeug für eine Kontrolle stoppten. Einer der beiden Polizisten zielte mit seiner Waffe auf den Fahrer durch das Autofenster und schoss dann aus nächster Nähe, als das Auto wieder beschleunigte.