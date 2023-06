Ullrich: "Das erschüttert die ganze Radsportwelt" - Deutsche Rad-Legende bezeichnet Tragödie als "grausam"

Ullrich habe allerdings „nicht das Gefühl, dass weniger an die Sicherheit der Fahrer gedacht wird. Rennradfahren ist eine gefährliche Sportart, dessen ist sich jeder bewusst. Und es sind die Fahrer selbst, die das Tempo anschlagen. Jeder muss für sich abwägen: Was gibst du als Risiko noch dazu? Wenn es mir zu brenzlig wurde, habe ich früher auch schon mal Tempo rausgenommen – und versucht, die dadurch entstandene Lücke danach zu schließen.“

Ullrich: „Dann wäre ich wohl querschnittsgelähmt“

Ullrich leidet mit Sprintern

Bei der 110. Tour de France, die am Samstag im spanischen Bilbao startet und traditionell in Paris endet, wählten die Veranstalter mit nur einem Zeitfahren und viel Hochgebirge einen neuen Ansatz - was Ullrich gefällt: „Als Fan finde ich das gut. Von Kilometer Null an werden die Fahrer für die Gesamtwertung attackieren müssen.“