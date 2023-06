FC Bayern: Kane vs. Osimhen! Wer passt besser?

Beim FC Bayern München kommt allmählich Bewegung in die Stürmersuche. Neben Harry Kane ist auch Victor Osimhen im Rennen. SPORT1 stellt die beiden Kandidaten im direkten Vergleich gegenüber.

Eine Saison lang versuchte es der Rekordmeister vor allem mit Eric Maxim Choupo-Moting ganz vorne. Obwohl es zwischenzeitlich gut lief, sorgte die Krise nach der WM für die klare Erkenntnis auf der Führungsebene: Ein echter Top-Neuner muss her! Aktuell schwirren vor allem zwei große Namen durch die bayerische Landeshauptstadt: Harry Kane und Victor Osimhen.

Offenkundig wollen die Bayern diesmal nichts mehr dem Zufall überlassen und für einen neuen Torgaranten ins oberste Regal greifen. Kane wäre nach SPORT1 -Informationen offen für einen Wechsel nach München , sollte aus einem Verbleib in England nichts werden. Osimhen steht bereits seit April auf der Liste der Münchner, wie SPORT1 berichtet hatte.

Kane: Ein Wandstürmer mit spielerischer Klasse

Bereits im Sommer 2022 fiel der Name Kane als möglicher Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Lewandowski. Dass der 29-Jährige ein Spieler ist, der für Tore steht, stellte der Tottenham-Stürmer dann auch in der abgelaufenen Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis.

In 38 Ligaspielen schoss der Engländer satte 30 Treffer und liegt inzwischen hinter dem legendären Alan Shearer auf Rang zwei der erfolgreichsten Premier-League-Angreifer aller Zeiten.

Seit Beginn der Saison 2014/15 haben nur Lewandowski (261), Lionel Messi (253), Cristiano Ronaldo (234) und Kane (210) mehr als 200 Tore in den fünf besten europäischen Ligen erzielt. Zudem hatte der gebürtige Londoner erst im März Wayne Rooney als Top-Torschützen der englischen Nationalmannschaft abgelöst (58 Tore).

Das unverkennbare Markenzeichen von Kane: Obwohl der Engländer ein klassischer Wandstürmer ist, verfügt er über die spielerische Klasse, sich in engen Räumen freischwimmen und Bälle geschickt verteilen zu können.

Einen Angriff einleiten, auch über die Außenbahn, selbst in den Sechzehner nachrücken und Tore erzielen - so sah schon der Weg aus, den die Bayern mit Lewandowski häufig gegangen sind.

Mit einer Körpergröße von 1,88 Meter (Lewandowski: 1,85 m) ist Kane ebenfalls ein hervorragender Abnehmer von Flanken und Standards, insbesondere per Kopf.

Osimhen feuert aus allen Rohren

Ähnlich wie der Engländer ist aber auch Osimhen extrem wuchtig, durchsetzungsstark und ein echter Knipser. So unterscheidet sich die reine Ausbeute der beiden Stars höchstens geringfügig.

Der nigerianische Stürmer führte die SSC Neapel in der vergangenen Saison mit 26 Treffern in 32 Spielen zum ersten italienischen Meistertitel seit 33 Jahren und brachte sich nebenbei auf den Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs. Doch im Gegensatz zu Kane, der seit fast einem Jahrzehnt als Torgarant besticht, war es für Osimhen die erste Spielzeit mit solch einer exzellenten Trefferquote.

Dennoch ist mittlerweile bekannt, dass sich der Ex-Wolfsburger in den Strafräumen besonders gut zurechtfindet und es praktisch aus allen Lagen versucht. Pro Match schießt Osimhen im Schnitt stolze 4,43 Mal auf die gegnerische Kiste (Kane „nur“ 3,14 Mal). Seine Körpergröße von 1,86 Meter strahlt ebenfalls eine extreme Präsenz aus, das gute Kopfballspiel kommt hinzu.

Auch Osimhen dient gerne als Wandspieler. Anders als der Tottenham-Star sucht er aber meist die Wege in die Tiefe, wenn er einen Ball klatschen lässt. In puncto Schnelligkeit hat der Nigerianer (34,7 km/h) im Vergleich mit Kane (31,5 km/h) klar die Nase vorne.

Jedoch war Neapels Torjäger seltener in das Kombinationsspiel seines Teams eingebunden. Bei den Bayern müsste er sich diesbezüglich also wohl etwas umstellen.

Osimhen wartet auf die Bayern!

Außerdem hat der Neapel-Star nach SPORT1-Informationen in jüngsten Gesprächen - auch mit anderen Klubs - klargestellt, dass er auf den FC Bayern wartet, weil er am liebsten nach Deutschland zurückkehren würde, auch aus privaten Gründen: Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.