Pro League: Hockey-Männer verlieren gegen die Niederlande

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben das Prestigeduell in der Pro League gegen die Niederlande verloren.

In Amsterdam unterlag Deutschland dem Nachbarn mit 0:2 (0:1). Nachdem das erste Aufeinandertreffen am Samstag noch zu Gunsten der Deutschen verlaufen war (4:1 im Shootout), ging der Sieg diesmal verdientermaßen an den WM-Dritten.