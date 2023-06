Osnabrück verpflichtet Thalhammer aus Regensburg

Der VfL Osnabrück verpflichtet Maximilian Thalhammer von Jahn Regensburg. Das verkündete der Klub am Mittwoch, ohne Vertragsdetails zu nennen.

Der VfL Osnabrück hat Maximilian Thalhammer (25) von Jahn Regensburg verpflichtet. Das verkündete der Klub am Mittwoch. Über die Vertragslaufzeit machte der VfL keine Angaben. In Osnabrück trifft Thalhammer auf Charalambos Makridis (26), der ebenfalls ablösefrei aus Regensburg an die Bremer Brücke wechselte.