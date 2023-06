Champions League: Bietigheim mit machbarer Vorrundengruppe

Der einzige deutsche Königsklassen-Vertreter trifft zunächst nur auf eine der vier Mannschaften, die Anfang Juni das Final Four um den Titel ausgespielt hatten: das ungarische Team des fünffachen Champions Györi. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Weitere Gegner der SG sind CSM Bukarest, IK Sävehof, Brest Bretagne, Odense, WHC Buducnost und DVSC Schaeffler.