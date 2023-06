FC Bayern: "So schnell gebe ich nicht auf" - Graverberch plötzlich im Angriffsmodus

Schuhmalheur! Gravenberch muss in kaputten Schuhen spielen

Eine Situation, über die Gravenberch zuletzt auch mehrfach seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht hatte (“Ich will nicht noch einmal so ein Jahr wie das vergangene erleben“), dabei auch mit einem Abgang kokettiert hatte.

Doch nun klingt das Mittelfeldtalent ungewohnt demütig, anstatt sich über seine Reservistenrolle zu beklagen - und schaltet in den ehrgeizigen Angriffsmodus.

FC Bayern: Gravenberch will „so schnell nicht aufgeben“

„Ich gehe davon aus, dass ich nächste Saison noch bei Bayern spielen werde. So sehe ich das tatsächlich. Ich bin bei einem der Top-drei-Klubs der Welt. Das finde ich besonders, so schnell werde ich nicht aufgeben. Mein Ziel ist es immer noch, bei Bayern erfolgreich zu sein“, sagte Gravenberch dem Algemeen Dagblad.

Dafür will der Niederländer, derzeit bei der noch bis zum 8. Juli dauernden U21-EM gefordert , viel investieren und auch auf eine längere Pause verzichten - ganz unabhängig vom Abschneiden der Elftal.

Bereits zum Vorbereitungsstart der Bayern plant Gravenberch, der in Bundesliga und Champions League noch kein einziges Tor für die Münchner erzielt hat, an der Säbener Straße mit am Start zu sein.