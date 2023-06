Saudi-Arabien greift nach der nächsten Sportart! Droht dem Tennis das Golf-Szenario?

Mit seinen scheinbar unbegrenzten finanziellen Ressourcen strebt Saudi-Arabien eine führende Position im internationalen Spitzensport an. Nun will das Königreich offenbar auch im Tennis Fuß fassen.

Völlig überraschend dürfte diese Nachricht nicht kommen. Schon länger halten sich Gerüchte über einen Einstieg Saudi-Arabiens in den Tennissport. Angesichts der Geldsummen, über die der PIF verfügt, wäre ein solcher Deal sowieso keine Frage der Machbarkeit aus der Sicht der Saudis.

Zudem zeigte sich die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, gegenüber einem Engagement des Wüstenstaats nicht abgeneigt. „Ich denke, sie haben die Macht, viele Turniere zu veranstalten“, meinte der 20-Jährige nach seinem Turniersieg in London. „Ich habe dort noch nie ein offizielles Turnier gespielt, und wir werden sehen, wie es in Zukunft sein wird. Aber ich habe keine Zweifel daran, dass ich in Zukunft dort spielen werde“.