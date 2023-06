Anzeige

Pokerlegende scheitert im Heads-Up Pokerlegende scheitert im Heads-Up

Lonnie Hallett © PokerGO

Robin Scherr

Nachdem am Sonntag kein Sieger bei der World Series of Poker in Las Vegas gekürt wurde, gab es gestern gleich drei Entscheidungen.

Ein Mitglied und ein Nominierter der Poker Hall of Fame mussten sich knapp geschlagen geben, ein ehemaliger Player of the Year gewann Bracelet Nummer drei.

Event #48: $1.000 Seniors Championship

Entries: 8.180 / Preispool: $7.280.200

Auch wenn sich am Ende einer der favorisierten Bigstacks durchsetzen konnte, hatte das Finale der Seniors Championship spektakuläres Poker und ein paar Überraschungen zu bieten.

Die kurioseste - und für Gordon Eng ($205.799) äußerst bittere - Hand gab es zu fünft. Eng stellte gegen ein Raise mit K♠K♣ All-In, Shannon Fahey callte mit K♥K♦ und das Board brachte vier Herzkarten zum Flush für Fahey. Die US-Amerikanerin, deren höchster Cash bis dahin rund $9.500 betrug, verlor etwas später einen Coinflip gegen Heimiller. Mit Platz vier für $269.841 Preisgeld wird sie aber ganz sicher mehr als zufrieden sein.

Baxter profitiert

Zu diesem Zeitpunkt lief alles auf ein Heads-up zwischen Hallett (75,5 Millionen Chips) und Heimiller (68 Millionen) hinaus, die auch zu Beginn des Tages deutlich vor dem restlichen Feld lagen. Doch zwischen den beiden eskalierte es wenig später, so dass Hall of Famer Billy Baxter (17,5 Millionen) profitierte.

In einem 3-Bet-Pot spielte Heimiller auf Q♥4♥J♥ die Contibet für 5,5 Millionen und ging nach dem Raise von Hallet für 61 Millionen All-in. Der Kanadier callte mit Q♣4♣ für Twopair, Heimiller drehte A♥J♣ für das mittlerer Paar plus Nutflushdraw um und verpasste seine Outs auf Turn (3♠) und River (5♠). Statt drittes Bracelet gab es $356.166 Preisgeld.

Heads-up war der siebenfache Bracelet-Gewinner Baxter aber in einer aussichtslosen Situation. Er musste reagieren, schob die letzten 10 Big Blinds mit Q♣2♥ All-in und bekam den Call von A♣8♣. Auf 8♦7♦6♣3♠8♠ traf Hallett zum Abschluss einen Drilling zum ersten Bracelet und $765.731. Baxter bekam als Runner-up $473.212 ausbezahlt und wird heute ziemlich sicher direkt auch das $1.000 Super Seniors spielen.

Event #54: $10.000 H.O.R.S.E. Championship

Entries: 185 / Preispool: $1.720.500

Auch bei der H.O.R.S.E Championship war eine Frau unter den sieben Finalisten, auch hier gab es einen Favoritensieg. Tatsächlich gab es nicht eine einzige Verschiebung in den Platzierungen.

Christopher Claassen ($58.633) und Carol Fuchs ($76.412), die 2015 ein Bracelet bei einem Dealers Choice Event, mussten sich mit den Plätzen sieben und acht zufrieden geben. Danach erwischte es Scott Seiver (101.319), Brian Yoon (136.649) sowie Brad Ruben ($184.406), die sich allesamt Mike Gorodinsky geschlagen geben mussten.

Der WSOP Player of the Year führte dadurch Heads-up gegen den Kanadier Alex Livingston mit 10 zu 1 nach Chips und machte wenig später in der Runde Stud Hi-Lo sein drittes Bracelet perfekt. Für den Sieg kassierte der US-Amerikaner $422.747 Prämie, während Livingston als Runner-up $261.278 ausbezahlt bekam.

Event #55: $1.500 Seven Card Stud Hi-Lo

Entries: 566 / Preispool: $755.610

Beim kleinen Stud Hi-Lo waren die Augen am Finaltag auf Brain Rast und Mike Matusow gerichtet, die in der vergangenen Woche erneut für die Poker Hall of Fame nominiert wurden.

Rast, der seine Nominierung durch dritten Sieg bei der $50.000 Poker Players Championship bereits untermauert hatte, musste sich diesmal mit Platz sieben für $18.709 Preisgeld anfreunden. Matusow erreichte dagegen das Heads-up gegen den erfahrenen Polen und Ex-Skifahrer Marcin Horecki. Im Kampf um sein fünftes Bracelet lag Matusow mit 3,5 zu 10,6 Millionen Chips deutlich hinten, konnte seinen Stack aber phasenweise auf 5,4 Millionen ausbauen.

