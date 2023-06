Kampf gegen Antisemitismus: Italien verbietet Trikotnummer

Die italienische Regierung sagt dem Antisemitismus im Fußball den Kampf an - und zieht dabei auch eine besondere Trikot-Nummer aus dem Verkehr.

Die italienische Regierung hat dem Antisemitismus im Fußball den Kampf angesagt. Im Innenministerium in Rom ist am Dienstag eine Absichtserklärung zur Bekämpfung des Antisemitismus im Fußball unterzeichnet worden.

"Es gibt noch so viel im Kampf gegen Antisemitismus zu tun. Wir wollen jedoch jeden Zweifel aus dem Weg räumen, dass es in der Welt des Sports Widerstände in Sachen Kampf gegen Antisemitismus gibt", sagte der italienische Innenminister. Die Absichtserklärung wurde im Beisein von Sportminister Andrea Abodi und Fußball-Verbandschef Gabriele Gravina unterzeichnet.