Nations League: Volleyballerinnen halten Kurs auf Finalrunde

Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die letzte Woche der Nations League gestartet und haben die Teilnahme an der Finalrunde dicht vor Augen. Im südkoreanischen Suwon schlug die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen die Dominikanische Republik 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:21), es war bereits der siebte Sieg im neunten Spiel.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) verbesserte durch den Erfolg ihre ohnehin hervorragenden Chancen auf einen Platz im Finalturnier der besten Acht in Arlington/Texas (12. bis 16. Juli). Weiter geht es am Donnerstag (05.00 Uhr) gegen Polen, am Freitag (08.30) wartet Weltmeister Serbien, am Samstag (10.30) steht zum Abschluss das Duell mit den USA auf dem Programm.