Sandro Wagners Zukunft geklärt: Neuer Trainer-Job!

Eskalation nach Aufstieg? "Dienstag am Ballermann!"

Sandro Wagner hat einen neuen Job als Trainer: Der 35-Jährige heuert beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an.

Nach seinem Abschied von der SpVgg Unterhaching wird Wagner künftig Co-Trainer von Hannes Wolf bei der deutschen U-20-Nationalmannschaft sein. Dort ersetzt er Hanno Balitsch, der ab September zur neuen U-18-Nationalmannschaft wechselt, wie der DFB am Dienstag mitteilte .

Zudem verlässt der bisherige U-19-Trainer Guido Streichsbier den DFB nach neun Jahren und wechselt in Gerardo Seoanes Trainerstab bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Sandro Wagner: „Absolute Wunschlösung“

„Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich“, wurde Wagner in der DFB-Pressemitteilung zitiert.

Auf LinkedIn schrieb Wagner: „Nach tollen und lehrreichen ersten 2,5 Jahren als Cheftrainer freue ich mich, mein Trainer-Fachwissen an der Seite von Hannes Wolf erweitern zu können, der enorm erfahren und einer der innovativsten Trainer Deutschlands ist.“

In seiner Rolle als Co-Trainer werde Wagner auch „Scouting-Tätigkeiten“ übernehmen und so „die besten deutschen Nachwuchsspieler kennenlernen, wovon ich auch in Zukunft profitiere“.