NFL Tickets für Frankfurt Game ab 12 Uhr verfügbar: So läuft es!

Am 5. November steigt der nächste NFL-Meilenstein in Deutschland - wer vor Ort mitfiebern kann, entscheidet sich heute.

Die schlechte Nachricht für Kurzentschlossene: Nur wer sich vorab für den Kartenverkauf registriert hat, hat am ersten Tag Zugang zum Verkauf der Tickets. Und die entsprechende Deadline ist längst abgelaufen. Das gilt auch für das zweite Frankfurt Game Indianapolis Colts vs. New England Patriots am 12. November, für das der Verkauf am 11. Juni um 12 Uhr beginnt.