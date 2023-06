Handball, EM 2021: "Reicht noch nicht" - Hanning trotzdem von WM-Gold überzeugt

Um sich am Sonntag in Berlin den Gold-Traum beim Heim-Turnier zu erfüllen, müsse sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger ab dem Viertelfinale aber noch steigern.

Geht es nach Hanning, der mit seinen Klubs Berlin (Manager) und Potsdam (Trainer) insgesamt sechs Spieler abstellt, krönt sich das deutsche Team am Sonntag zum dritten Mal nach 2009 (in Ägypten) und 2011 (in Griechenland) mit dem Titel. "Wir holen den Titel, davon bin ich überzeugt", so der 55-Jährige.

Handball: Deutschland will Titel bei U21

Nach fünf Siegen in fünf Spielen trifft Deutschland im Kampf um das Halbfinale am Donnerstag (21.00 Uhr) auf den Nachwuchs von Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Dänemark. Das Semifinale am Samstag sowie die Medaillenspiele am Sonntag finden am Wochenende ebenfalls in Berlin statt.