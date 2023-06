Tod mit 28 Jahren: Basketball-Profi erleidet wohl Herzinfarkt bei Belastungstest

Traurige Nachrichten aus der Dominikanischen Republik: Basketball -Profi Oscar Cabrera Adames ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Medienberichten zufolge soll der Sportler während eines Belastungstests in einem Gesundheitszentrum einen Herzinfarkt erlitten haben, an dessen Folgen er verstarb.

Cabrera Adames kollabierte bereits im Jahr 2021 während eines Ligaspiels in Spanien, fiel in Ohnmacht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.