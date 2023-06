Anzeige

Frauen-WM: Das größte Talent im Frauenfußball? Alyssa Thompson will bei USA für Furore sorgen Das größte Talent im Frauenfußball?

Infantino schwärmt: "Größte Weltmeisterschaft aller Zeiten!"

Maximilian Huber

Alyssa Thompson gilt als das wohl verheißungsvollste Talent im Frauenfußball. Die US-Amerikanerin will ihr Potenzial nun auch auf der größten Bühne der Welt präsentieren.

Sie ist 18 Jahre alt, war der Nummer-Eins-Pick im US-amerikanischen Draft 2023 und besitzt bereits einen Werbevertrag mit dem Sportartikelhersteller Nike.

Alyssa Thompson gilt als der kommende Superstar im US-amerikanischen Frauenfußball und ist bereits große Hoffnungsträgerin für die anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Anzeige

Nach nur zwölf Ligaspielen für ihren Arbeitgeber Angel City FC in der ersten Liga NWSL blieb US-Coach Vlatko Andonovski quasi nichts anderes übrig, als Thompson für die WM-Endrunde zu nominieren.

Thompson wird First-Overall-Pick im Draft

Die Kalifornierin ist Tochter eines fußballverrückten Schuldirektors und legte einen fulminanten Start in ihre Profi-Karriere hin. Die Mittelfeldspielerin wurde im Januar beim NWSL-Draft an erster Stelle vom in LA ansässigen Klub Angel City FC ausgewählt und erwischte bei ihrem Profidebüt gegen Gotham FC einen Raketenstart, als sie sich nach nur elf Minuten per Traumtor erstmals in die NWSL-Torschützenliste eintrug.

Ihr Debüt in der Nationalmannschaft feierte sie gar bereits im Oktober 2022 im Alter von 17 Jahren, als sie bei der 1:2-Pleite gegen England im Londoner Wembley-Stadion vor 76.000 Zuschauern für niemand Geringeren als Mega-Star Megan Rapinoe eingewechselt wurde.

„Alyssa ist hier, um bei uns zu bleiben“, betonte Andonovski nach dem Testspiel bei Just Women‘s Sports. „Ich denke, dass es unglaublich ist, dass sie die Chance hat, vor 76.000 Menschen zu spielen. Das ist ein Schritt nach vorne in ihrer Karriere. Eigentlich würde ich sagen, mehrere Schritte nach vorne.“

Alyssa Thompson gilt als verheißungsvolles Talent im Frauenfußball

Thompson, die parallel zu ihrer fußballerischen Laufbahn noch die Schulbank auf der Harvard-Westlake School in Los Angeles drückt, reist als jüngstes Teammitglied mit zur WM-Endrunde nach Down Under.

„Wir wissen, dass sie noch jung ist, und das Wichtigste für sie ist jetzt, sich in das System einzufügen und jedes Mal zu lernen, wenn sie in diesem Umfeld ist“, sagte Andonovski. Der gebürtige Nordmazedonier lege großen Wert darauf, Thompson Raum zum Wachsen zu geben.

Anzeige

„Es gibt buchstäblich keine Erwartungen an sie“, sagte er. „Alles, was wir von ihr wollen, ist, dass sie sich weiterentwickelt, und wenn wir ihr in den kommenden Monaten mehr zutrauen können, auf dem Platz zu stehen, dann ist das großartig. Wenn nicht, ist es auch okay.“

Erste High-School-Sportlerin mit Nike-Deal

Wie hoch das Potenzial der Kalifornierin in den USA angesehen wird, zeigt der Fakt, dass sie und ihre 17-jährige Schwester Gisele bereits einen Marketingdeal bei Nike unterschrieben haben.

Nie zuvor hatte der Sportartikelhersteller einen Vertrag mit einer High-School-Sportlerin abgeschlossen, die sich ihrer Rolle mehr und mehr bewusst wird. „Ich will unbedingt mein Potenzial ausschöpfen, ich will nicht so enden, dass irgendjemand mal über mich sagt: Erinnerst du dich, die war mal richtig gut?“

In ihren ersten zwölf Ligaspielen erzielte sie drei Tore und einen Assist und gilt als unangefochtene Stammspielerin im zentralen Mittelfeld. Bei der Weltmeisterschaft will die 18-Jährige an ihre Leistungen anknüpfen und den WM-Titel verteidigen. Gegner der USA in der Vorrunde: Vietnam, Portugal und Vizeweltmeister Niederlande.