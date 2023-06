Gold Cup: Costa Rica verliert zum Auftakt

Die Fußball-Nationalmannschaft Costa Ricas startet mit einer Niederlage in den Gold Cup.

Die Fußball-Nationalmannschaft Costa Ricas ist mit einer Niederlage in den Gold Cup gestartet. Der WM-Teilnehmer verlor zum Auftakt der Gruppe C mit 1:2 (0:1) gegen Panama, Costa Rica ist bei der diesjährigen Ausgabe damit der erste „Gruppenkopf“, der im ersten Spiel punktlos blieb.

Die USA und Mexiko, jeweils topgesetzt in den Gruppen A und B, starteten mit einem Remis und einem Sieg.

Im Stadion von Inter Miami, der künftigen Heimat von Weltmeister Lionel Messi, trafen Jose Fajardo (23.) und Edgar Barcenas (68.) für Panama. Costa Rica, das bei der WM in Katar gemeinsam mit Deutschland in der Gruppenphase gescheitert war, kam in der Nachspielzeit nur noch zum Anschluss durch Aaron Suarez (90.+1).