NHL-Awards: McDavid räumt ab - Deutsche gehen leer aus

Eishockeystar Connor McDavid ist zum dritten Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet worden. Der kanadische Sturmpartner von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers erhielt am Montag bei der Preisverleihung in Nashville/Tennessee die Hart Memorial Trophy.