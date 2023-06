WWE RAW; Diese Backstage-Begegnung lässt aufhorchen

Der Vorbote eines großen Titelduells? Bei WWE Monday Night RAW vor Money in the Bank nimmt Becky Lynch Rhea Ripley ins Visier.

Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW stand im Zeichen des Hypes für Money in the Bank am Samstag in London. Zugleich gab es aber auch schon eine erste Andeutung einer größeren Fehde, die Fans irgendwann im Lauf des kommenden Jahres größer beschäftigen dürfte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)