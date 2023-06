"Ich hasse Tennis!" Zverev-Bezwinger und Halle-Sieger Bublik überrascht

Alexander Bublik hat das ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen © IMAGO/Revierfoto

Alexander Bublik besiegt auf seinem Weg zum ATP-Titel in Halle/Westfalen unter anderem Alexander Zverev. Der Tennis-Profi sorgt im Anschluss mit bemerkenswerten Aussagen für Aufsehen.

Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen düpierte Alexander Bublik alle Favoriten wie Alexander Zverev, der im Halbfinale in zwei Sätzen verlor, und holte sich am Ende überraschend den Titel.