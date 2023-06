Nicht zu stoppen! U21 stürmt als Gruppensieger ins Viertelfinale

Als Gruppensieger treffen die WM-Mitausrichter am Donnerstag ab 21:00 Uhr in der deutschen Hauptstadt nach bislang fünf Erfolgen im Kampf um einen Platz im Halbfinale auf den Nachwuchs von Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Dänemark. Das Halbfinale am Samstag sowie die Medaillenspiele am Sonntag finden am Wochenende ebenfalls in Berlin statt.