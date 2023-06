Maria verpasst Überraschung - alle Deutschen raus

Maria scheidet in der ersten Runde gegen Swiatek aus © AFP/SID/RAUL ARBOLEDA

Die 35-Jährige zeigte beim Rasenturnier in Bad Homburg gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen eine starke Leistung, musste sich aber nach fast zwei Stunden mit 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben.

Maria, im Vorjahr überraschend im Halbfinale von Wimbledon, hatte noch am Sonntagabend das Endspiel eines Challenger-Turniers in Italien gespielt und war erst wenige Stunden vor dem Match in Bad Homburg angekommen.