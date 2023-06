Europaspiele: Gold für Tischtennis-Mixed Qiu/Mittelham

Tischtennis-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) und die EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) haben der deutschen Mannschaft bei den Europaspielen in Krakau durch den Sieg im Gemischten Doppel die sechste Goldmedaille beschert. Insgesamt holten die deutschen Aktiven zu Wochenbeginn in Polen noch vier weitere Medaillen.

Qiu/Mittelham, die im olympischen Mixed auch schon gemeinsam Europameister waren, siegten unter den Augen des zu seinem bevorstehenden Comeback im Team-Wettwettbewerb angereisten Idols Timo Boll (Düsseldorf) gegen die ungarische Kombination Nandor Ecseki und Dora Madaras sicher 3:0 (11:9, 11:6, 13:11). Durch den Erfolg sicherte sich das deutsche Paar an einem für das deutsche Tischtennis-Team in Krakau ernüchternden Tag auch schon einen Startplatz beim Olympia-Turnier 2024 in Paris.

Bis in die Viertelfinals kamen in den Taekwondo-Konkurrenzen auch der Stuttgarter Alexander Bachmann in der Klasse bis 87 kg und Lorena Brandl (Altmannstein) in der Klasse bis 73 kg. Bei den Wasserspringern blieben der Aachener Alexander Lube und Europameister Moritz Wesemann aus Halle vom 1-m-Brett nach dem Einzug in den Endkampf ebenfalls ohne Edelmetall.