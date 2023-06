Popp will bei WM mit Regenbogenbinde auflaufen

Kapitänin Alexandra Popp will bei der Fußball-WM im Gegensatz zum Spielführer der Männer mit einer Regenbogenbinde auflaufen. Erste Gespräche mit der FIFA habe es bereits gegeben. "Wir haben thematisiert, dass wir sehr gerne damit spielen wollen. Wir sind aber auch völlig fein damit, wenn wir hinterher mit einer anderen Binde spielen", sagte die 32-Jährige am Montag in einer Medienrunde in Herzogenaurach.