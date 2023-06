Kretzschmar und Schwarzer in Hall of Fame

Kretzschmar ist Teil der Hall of Fame © FIRO/SID

Weltmeister Christian Schwarzer und Vizeweltmeister Stefan Kretzschmar zählen zu den Gründungsmitgliedern der Hall of Fame des europäischen Handballs.

Weltmeister Christian Schwarzer und Vizeweltmeister Stefan Kretzschmar gehören zu den Gründungsmitgliedern der Hall of Fame des europäischen Handballs. Die Handball-Föderation EHF stellte am Montag in Wien die Liste mit insgesamt je 30 Männern und Frauen vor, die den Grundstock der Ruhmeshalle bilden.