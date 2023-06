Eine der größten Tragödien des Fußballs! Der Tod von Marc Vivien Foé

Im Jahr 2003 starb Marc Vivien Foé bei der Partie zwischen Kamerun und Kolumbien an einem Herzinfarkt auf dem Spielfeld. Die Tragödie jährt sich nun zum 20. Mal.

An jenem Datum fand eine der größten Tragödien im Fußball statt, denn im Halbfinale des Confederations Cups am zwischen Kamerun und Kolumbien brach Kameruns Marc Vivien Foé zusammen und verstarb kurz darauf an Herzversagen - mit 28 Jahren. Er hinterließ seine Frau Marie-Louise und drei kleine Kinder.