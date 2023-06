Gewitter verhindert Herthas Trainingsauftakt

Dardai kündigte dabei auch an, keinen Schlendrian mehr zulassen zu wollen. „Mit faulen Menschen werde ich nicht arbeiten. Es kann sein, dass sich einige ganz schnell in der Kabine wiederfinden. So ist das. Es war genug, das letztes Jahr anzuschauen. Ich möchte auch Spaß haben. Spaß hat man, wenn die Mannschaft gemeinsam arbeitet“, so Dardai.