Transfermarkt: Medizincheck! Gladbach vor Doppelschlag um Hack und Chiarodia

Nach Informationen von Sky unterschreibt Hack in Gladbach einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll des Weiteren bei rund einer Millionen Euro liegen. In der abgelaufenen Saison stieg der Offensivspieler mit Bielefeld in die 3. Liga ab. Er schoss wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen elf Tore.