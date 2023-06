Friedsam verpasst Achtelfinale in Bad Homburg

Friedsam scheitert an Mayar Sherif © AFP/SID/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Tennisprofi Anna-Lena Friedsam hat beim Rasenturnier in Bad Homburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 29-Jährige aus Neuwied unterlag am Montag in ihrem Erstrundenduell Mayar Sherif aus Ägypten 6:4, 4:6, 5:7.