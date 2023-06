Transfermarkt: Havertz-Deal vor Abschluss!

So viel zahlt Arsenal für Havertz

Die Ablöse wird laut Sky knapp 75 Millionen betragen. Real Madrid, das ebenfalls an Havertz dran war, wollte nicht mehr als 50 Millionen Euro zahlen und war deshalb schnell aus dem Rennen.

Der 24-Jährige war 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Chelsea gekommen. In seiner ersten Saison gewann Havertz mit den Blues die Champions League, im Finale gegen Real Madrid erzielte der Offensiv-Star das entscheidende Tor.

Unruhe bei Chelsea

„Es war zu meiner Zeit etwas chaotisch dort. Die Mannschaft wird sich in den nächsten Jahren aber wieder dorthin bewegen, wo Chelsea hingehört“, sagte der ehemalige Chelsea-Profi Timo Werner zuletzt.

Arteta lässt bei Havertz aufhorchen

Am Sonntag hatte Arsenal-Coach Mikel Arteta bei Havertz aufhorchen lassen. „Er hat schon viel gezeigt, unter anderem beim Sieg in der Champions League“, erklärte Arteta in der Marca: „Er ist ein talentierter, vielseitiger Spieler und erst 24 Jahre alt.“