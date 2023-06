Radsport: Bora-hansgrohe verlängert mit Sponsor

Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe geht mit seinen Sponsoren in die Zukunft.

Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe geht mit seinen Sponsoren in die Zukunft. Wie die Equipe am Montag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Partner hansgrohe während der deutschen Meisterschaften in Donaueschingen um vier Jahre verlängert. Damit bleibt das Unternehmen gemeinsam mit Bora bis 2027 Titelsponsor der Mannschaft, die 2010 gegründet wurde und seit 2017 unter dem heutigen Namen fährt.