Vor rund 2000 Fans: Schalke 04 startet Zweitliga-Vorbereitung

Starke Aktionen trotz Abstieg: Die Top 5 von Schalke 04 in der Saison 2022/23

Bei Schalke 04 beginnt einen Monat nach dem Abstieg in die zweite Liga das Projekt direkter Wiederaufstieg. Die Königsblauen starten vor unzähligen Fans in die Saisonvorbereitung.

30 Tage nach dem Abstieg hat bei Schalke 04 das Projekt Bundesliga-Rückkehr begonnen. Trainer Thomas Reis bat am Montagvormittag vor rund 2000 Fans im Gelsenkirchener Parkstadion zur ersten Trainingseinheit der Saisonvorbereitung, die Schalker streben wie zuletzt 2022 den direkten Wiederaufstieg an.

Knapp fünf Wochen vor dem Zweitligastart nimmt der Kader der Königsblauen Konturen an. Mit den Mittelfeldspielern Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin), Torhüter Marius Müller (FC Luzern) und Angreifer Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) stehen vier Neuzugänge bereits fest, weitere sollen folgen.

Schalke startet Saisonvorbereitung

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich aufsteigen will", sagte Reis. Man habe sich als Klub "klar positioniert. Es wird aber kein Selbstläufer. Es muss jedem bewusst sein, dass es in der Saison immer wieder Wackler geben kann." Man wolle "möglichst gut aus den Startlöchern kommen".

Nicht dabei war am Montag Ralf Fährmann. Der Keeper absolvierte wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade eine Laufeinheit. Zudem fehlten Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman, die nach Länderspielen noch im Urlaub sind. Henning Matriciani ist mit der deutschen U21 bei der EM in Georgien im Einsatz, Ibrahima Cisse mit Mali beim U23-Afrika-Cup.