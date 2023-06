Eineinhalb Jahre nach Unfall: Bernal für Tour nominiert

Die Tour de France startet in der nächste Woche. Star Egan Bernal ist nach einem Trainingsunfall aus 2022 wieder am Start.

Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal geht eineinhalb Jahre nach seinem schweren Unfall wieder bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start. Der Kolumbianer, der die Große Schleife 2019 gewonnen hatte, führt Ineos Grenadiers gemeinsam mit Landsmann Daniel Felipe. Das gab die britische Equipe am Montag bekannt.

Bernal war Anfang 2022 bei einer Trainingsfahrt gegen einen stehenden Bus geprallt. Der 26-Jährige erlitt zahlreiche Brüche sowie Verletzungen an der Wirbelsäule.

"Ich bin mir sicher, dass viele Menschen verfolgt haben, was mir seit meinem Unfall passiert ist und was ich alles durchmachen musste, um die größte Herausforderung meines Lebens zu meistern", sagte Bernal: "Teil des Teams für die Tour zu sein, beruhigt mich, dass ich auf dem Weg zurück zu meinem besten Niveau bin."

Ineos Grenadiers verzichtete erwartungsgemäß auf Geraint Thomas, der 2018 die Tour gewonnen und im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt hatte. Der Brite war beim Giro d‘Italia an den Start gegangen. Die Tour de France beginnt am Samstag in Bilbao.