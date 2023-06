NBA: Journalist sorgt mit Zweitjob für Mega-Wirbel bei NBA-Draft

Der Aufruhr um Charania nach der Talente-Ziehung in der besten Basketballliga der Welt war enorm – von Wettbeeinflussung war zu hören, ein unlauteres journalistisches Verhalten angeprangert, gar seine Integrität in Frage gestellt. Doch weshalb überhaupt?

Michael Jordan für Forward-Talent?

Der Tweet wurde eindeutig assoziiert mit den Insider-Informationen des NBA-Journalisten. Eine überraschende Information, die auch bei den Wettklienten Anklang fand. So drehte sich das Momentum um 180 Grad, plötzlich galt Henderson mit überzeugenden Quoten als Mann in der Pole Position auf den Pick nach „Wemby“.

Miller, Henderson - und dann wieder Miller

Verwirrung, die nicht nur bei den Fans, sondern insbesondere bei den Wettkunden für einigen Stunk sorgte. So musste gar Wettanbieter FanDuel für Beschwichtigung sorgen: „FanDuel ist nicht in die Nachrichten eingeweiht, die Shams auf seinen Plattformen verbreitet“, verkündete ein Unternehmenssprecher.

So ist in Artikel 6.1 festgelegt: „Übt ein Journalist oder Verleger neben seiner publizistischen Tätigkeit eine Funktion, beispielsweise in einer Regierung, einer Behörde oder in einem Wirtschaftsunternehmen aus, müssen alle Beteiligten auf strikte Trennung dieser Funktionen achten.“