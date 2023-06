Halbzeit in der Prime League & Dreierkampf an der Tabellenspitze

Es ist Halbzeit in der Prime League - Wir werfen einen Blick auf die Tabelle und schauen uns die anstehenden Partien an © Prime League / Freaks4U

Halbzeit! In der Prime League ist die Hälfte des Summer Splits gespielt und wir werfen einen Blick auf die Tabellensituation, die sich besonders an der Spitze äußerst spannend gestaltet

In der Prime League gehrt es derzeit heiß her, was nicht nur auf die erhöhten Temperaturen zurückzuführen ist. Gleich drei Teams streiten sich gegenwärtig an der Spitze um die Tabellenführung, wozu mit den Unicorns of Love auch der amtierende Split-Champion zählt.