AEW: Ex-WWE-Topstar kämpft 10 Minuten mit gebrochenem Arm

Der frühere WWE-Champion und zweimalige WrestleMania-Headliner hat sich in seinem Match mit Kazuchika Okada nach Einschätzung der Ärzte eine Fraktur am Vorderarm zugezogen. Wie der frühere Daniel Bryan bei der Pressekonferenz nach der Show mitteilte, passierte das Missgeschick, als ihm sein Gegner mit einem Elbow Drop vom Seil auf ihn herabsprang und dabei am Arm traf. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Bryan Danielson hat lange Krankenakte

Schon bei seinem letzten großen Pay-Per-View-Hauptkampf - dem 60-minütigen Iron Man Match gegen World Champion MJF bei Revolution im März - hatte Danielson mehrere Verletzungen davongetragen. Wie er in der Nacht ausführte zog er sich dabei eine Labrumläsion - eine Verletzung an der Gelenklippe - und eine Wirbelstauchung zu.

„Final Countdown“ von Europe kam AEW teuer

Um den besonderen Moment gebührend in Szene zu setzen, hatte Ligaboss Tony Khan auch einmalig die Rechte an „Final Countdown“ von Europe eingekauft - der Einzugsmusik, die Danielson in seiner Independent-Zeit vor WWE hatte, in der er seinen Ruf begründet hatte. Nach Khans Angaben waren die Rechte „sehr teuer, so teuer wie ein Wrestler-Vertrag“.