Wembanyama verzichtet auf WM: "Ein notwendiges Opfer"

Nach seinem Wechsel in die NBA verzichtet das französische Supertalent Victor Wembanyama auf eine Teilnahme an der diesjährigen Basketball-WM.

Nach seinem Wechsel in die NBA verzichtet das französische Supertalent Victor Wembanyama auf eine Teilnahme an der diesjährigen Basketball-WM. Die Entscheidung sei "schwierig" gewesen, aber "unwiderruflich", sagte der Neuzugang der San Antonio Spurs der Sporttageszeitung L'Equipe: "Für mich ist es auch frustrierend. Aber es ist ein notwendiges Opfer."

Die Spurs hatten den 19-Jährigen am vergangenen Donnerstag im Draft an Position eins ausgewählt, der 2,24 Meter große Center gilt als Megatalent. Sein Rückzug vom Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September), das eine große Attraktion verliert, sei nicht auf Druck seines neuen Klubs erfolgt: "Die Spurs hätten mich unterstützt, egal für welche Wahl ich mich entschieden hätte", so Wembanyama.