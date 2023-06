Reynolds und McElhenney kaufen Alpine-Anteile

Reynolds und McElhenney hatten im Februar 2021 für umgerechnet 2,8 Millionen Euro den walisischen Fußball-Traditionsverein Wrexham AFC übernommen. Im vergangenen April kehrte der Klub nach 15 Jahren Abstinenz in den englischen Profifußball zurück, die Film- und TV-Stars begleiten mit ihrer eigens produzierten Serie "Welcome to Wrexham" den Alltag der Mannschaft. Dadurch erfreut sich der kleine Klub vor allem in Nordamerika großer Beliebtheit.