Transfermarkt: Aston Villa zeigt wohl Interesse an Bayern-Kandidat Pau Torres

Bayern-Insider: "Da soll und wird sich was tun"

In den letzten Stunden soll Aston Villa , um Trainer Unai Emery und Sportdirektor Monchi, sein Interesse an Innenverteidiger Pau Torres verstärkt haben. Bei Villarreal hat der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2024 mit einer Ausstiegsklausel von 60 Mio. Euro.

Die Ablöse könnte allerdings auf 30 - 35 Mio. Euro gesenkt werden, da der Vertrag in einem Jahr ausläuft. Dies berichtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo .

In den letzten Wochen zeigte unter anderem auch der FC Bayern München und Juventus Turin Interessen an dem Spanier. Nach SPORT1-Informationen stand der 26-Jährige auch schon 2021 auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Premier League ist am attraktivsten

Trotz einer Größe von 1,91 Meter ist der 26-Jährige enorm schnell und war in der vergangenen La-Liga-Saison einer der Besten, wenn es um raumöffnende Pässe geht. Damit wäre er optimal geeignet für das angriffsorientierte Spiel der Bayern.

In der Vergangenheit scheiterte ein Wechsel von Torres jedoch häufig an seiner Loyalität zu Villarreal. Als Kapitän und Leader blieb er seinem Verein, bis auf eine kurze Leihe zum FC Málaga in der Saison 2018/19, immer treu.