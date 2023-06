Nach Nkunku: FC Chelsea holt offenbar nächsten Stürmer - mit Achtjahresvertrag

Der FC Chelsea bastelt weiter fleißig an seinem Kader herum. Nach Christopher Nkunku kommt nun bereits der zweite Stürmer an die Stamford Bridge.

Demnach erhalte der 22-Jährige einen Achtjahresvertrag bei den Blues. Die langen Laufzeiten sind in London mittlerweile fast schon üblich, die neuen Besitzer um Todd Boehly bleiben so innerhalb des akzeptierten Rahmens des Financial Fairplay. Kosten soll der Angreifer 37 Millionen Euro, mehr als die festgelegte Ausstiegsklausel vorschreibt. Auch hier geht es darum, den Deal so zu strukturieren, dass er mit den finanziellen Spielregeln im Einklang steht.

Jackson hat in der vergangenen Saison in La Liga 12 Tore erzielt, in 26 Einsätzen. Vor allem in der Schlussphase der Saison lief er heiß, als er acht Tore in acht Spielen bejubeln konnte. Neben Chelsea sollen auch Aston Villa und der FC Everton interessiert gewesen sein.