Gold Cup: Pleite für Katar - Mexiko mit Auftaktsieg

Die Fußball-Nationalmannschaft von Katar hat zum Auftakt des Gold Cups eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen, Rekordsieger Mexiko dagegen die erste Hürde problemlos genommen. Während Katar im texanischen Houston in letzter Sekunde Außenseiter Haiti 1:2 (1:1) unterlag, kam Mexiko an gleicher Stelle ebenfalls in Gruppe B zu einem nie gefährdeten 4:0 (2:0) über Honduras.