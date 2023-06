Real Madrid Castilla & Raúl: Aufstiegstraum nach Final-Drama geplatzt

Real Madrid Castilla verschenkt im Rückspiel des Playoff-Finals den Sprung in die zweite Liga leichtfertig. Auch für die Klub-Ikone und den Ex-Schalke-Star Raúl ist es eine herbe Enttäuschung.

Das ist bitter für Real Madrid: Castilla, die zweite Mannschaft des spanischen Rekordmeisters , hat seinen Traum vom Aufstieg in die Segunda División begraben müssen und bleibt drittklassig.

Dass es im jetzigen Duell nach erneutem Unentschieden in der regulären Spielzeit im Anschluss zu keiner Verlängerung oder einem Elfmeterschießen kam, lag an Eldenses besserer Qualifizierung in der Hauptsaison der zweigliedrigen dritten Liga.