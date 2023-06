La Liga: Deco, der neue starke Mann beim FC Barcelona

Legende Deco wird zum 1. Juli offiziell Fußballdirektor beim FC Barcelona. Der ehemalige Barca-Star soll in Katalonien zum neuen starken Mann werden und zieht bereits vor seinem Amtsantritt schon die Strippen.

Als Spieler war er auf dem Platz ein Künstler, Lenker und Anführer. Nun soll Deco beim FC Barcelona in die gleiche Rolle schlüpfen – nur nicht mehr auf dem grünen Rasen, sondern abseits davon.

In einem Statement von ihm hieß es: „D20 Sports gibt hiermit bekannt, dass wir unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Fußballspielerkarrieren und allen anderen sportlichen Aktivitäten eingestellt haben.“

Deco gewinnt Vertrauen der Barca-Mitarbeiter

Wie das spanische Medium Sport schreibt, hat sich Deco bereits in kürzester Zeit das Vertrauen der Mitarbeiter des Klubs durch seine Art zu erklären, ohne Doppelmoral oder Halbheiten, erworben. Seine Anweisungen sind glasklar - und der Klub scheint diese Aufrichtigkeit zu schätzen.

Deco wird in der Zukunft die sportlichen Entscheidungen treffen und die Nummer eins in der Geschäftsführung sein. Der 45-Jährige entscheidet über die sportlichen Kriterien und gibt im Zusammenspiel mit Trainer Xavi vor, welche Neuzugänge, Abgänge und Transfers getätigt werden.

Kreativität auf dem Transfermarkt gefragt

Deco setzt auf einen Markt der Rationalität, der Analyse, der Wertschätzung und des Glaubens an diese Mannschaft. Da es Barcelona wirtschaftlich nicht so gut geht, muss Deco bei den Transfers kreativ werden. Aber aufgrund seiner achtjährigen Tätigkeit als Spielerberater kennt er den Markt sehr gut.

Dabei ist der erste Deal bereits in trockenen Tüchern, denn Barca hat sich – wie von SPORT1 berichtet - die Dienste des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan gesichert. Der Mittelfeldstratege kommt ablösefrei von Champions-League-Sieger Manchester City.

Ilkay Gündogan gewann in seinem letzten Spiel für Manchester City die Champions League

Zudem hat der Verein offenbar ein großes Interesse an dem türkischen Juwel Arda Güler. Der 18-Jährige steht bei einigen internationalen Top-Klubs wie Real Madrid auf dem Zettel, wodurch es nicht einfach wird, das Offensivtalent von Fenerbahce für einen Wechsel nach Katalonien zu überzeugen. Gülers Ausstiegsklausel liegt wohl bei 17,5 Millionen Euro.

Präsident Laporta schenkt Deco volles Vertrauen

In den vergangenen Jahren wurde der Verein finanziell gegen die Wand gefahren, wodurch sportliche Erfolge beinahe ausblieben. Doch seit der Ankunft von Xavi als Trainer im November 2021 ging es bereits bergauf. So gewann Barcelona in der abgelaufenen Spielzeit den Meistertitel.